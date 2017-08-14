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ЦИК: Сооронбай Жээнбеков не нарушал правил агитации

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364748_ci...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442575-ru.html

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14 августа 2017, 9:45       Комментарии

ЦИК не считает, что премьер-министр Сооронбай Жээнбеков, который баллотируется на пост президента Кыргызстана, использует СМИ в целях проведения сбора подписей или предвыборной агитации.
Ранее в Центризбирком поступила жалоба уполномоченных представителей Темира Сариева и Риты Карасартовой с просьбой обеспечить соблюдение равных правовых условий для кандидатов и отказать Жээнбекову в регистрации за несоблюдение требований конституционного закона.
Рабочие группы ЦИК рассмотрели жалобу и решили отказать в ее удовлетворении, поскольку не нашли доказательств того, что премьер использует свои преимущества служебного положения. Также отмечается, что действующий глава правительства пока не является зарегистрированным кандидатом в президенты.

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