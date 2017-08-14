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В Триполи похитили бывшего премьер-министра Ливии

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364747_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442574-ru.html

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14 августа 2017, 9:49       Комментарии

Группа неизвестных в ночь на понедельник, 14 августа, похитила Али Зейдана, занимавшего в 2012-2014 годах пост премьер-министра Ливии. Об этом сообщает NewsRu.com со ссылкой на телеканал Al Arabiya.
По данным источников, вооруженные люди ворвались в гостиницу в центре города, где находился политик. Али Зейдана схватили и увезли в неизвестном направлении.
По сведениям портала Afrigate News, политика похитили представители "Бригад революционеров Триполи" под командованием Хейсама ат-Таджури. Как отмечает ТАСС, эта структура подчиняется президентскому совету и правительству национального согласия (ПНС) под руководством Фаиза Сараджа.
В октябре 2013 года Зейдана уже похищали бойцы "Оперативного штаба ливийских революционеров". Тогда они заявили, что у них имеется ордер генпрокуратуры на арест. Главу кабмина отпустили через несколько часов после инцидента.
В марте 2014 года Всеобщий национальный конгресс (временный парламент) вынес Зейдану вотум недоверия, обвинив его в неспособности навести порядок в Ливии. Позже его неоднократно обвиняли в коррупции.
После свержения и убийства Муаммара Каддафи в 2011 году в Ливии не прекращаются междоусобицы. В 2012 году всенародным голосованием был избран Всеобщий национальный конгресс, назначивший премьером Зейдана.
В стране продолжают действовать три руководящие структуры: правительство национального согласия в Триполи, не признанное мировым сообществом правительство национального спасения в городе Мисурата, а также так называемый восточный кабинет министров, лояльный Палате представителей - избранному постоянному парламенту, заседающему в Тобруке и признанному международным сообществом.

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