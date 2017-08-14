Два утопленника и попытка суицида — что случилось за выходные в КР

14 августа 2017, 9:56 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. На прошедших выходных обнаружили двоих утонувших, сообщает пресс-служба Министерства чрезвычайных ситуаций.

В Бишкеке в воскресенье в БЧК нашли тело женщины европейской национальности приблизительно 40-45 лет и передали сотрудникам милиции. На Иссык-Куле в субботу утонул 19-летний парень, на следующий было найдено его тело.

В Кара-Сууйском районе Ошской области сотрудники МЧС спасли 22-летнего местного жителя, пытавшегося совершить самоубийство.

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