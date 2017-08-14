В Бишкеке обсудили вопросы предпринимательства

14 августа 2017, 9:27 Комментарии

БИШКЕК, 14.08.17 /Кабар/. В зале заседаний муниципальной администрации по Свердловскому району состоялся круглый стол на тему: "Поддержка предпринимательства Свердловского района г. Бишкек".

Такое масштабное мероприятие организовывается впервые по инициативе Свердловской муниципальной администрации, сообщили в столичном муниципалитете.

Целью круглого стола является обсуждение проблемных вопросов, возникающих у предпринимателей, и их решения, информационно-консультативная работа с предприятиями, а также поддержка предпринимательства на разных уровнях и др.

Заседание открыл глава муниципальной администрации по Свердловскому району мэрии Самарбек Болотбеков. Глава администрации отметил актуальность темы круглого стола, а также особую значимость предпринимательской деятельности в социально-экономическом развитии района и города в целом.

На круглом столе приняли участие представители государственных и муниципальных органов, коммерческих банков, Российско-Кыргызского Фонда развития, Торгово-промышленной палаты Кыргызской Республики, Бизнес ассоциации "ЖИА" и более 40 руководителей промышленных предприятий и бизнес-структур Свердловского района.

Участники обсудили вопросы, которые больше всего интересуют предпринимателей – программы поддержки крупных промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, специальные акции и программы государственной поддержки, а также получили подробную информацию об условиях получения кредитов со стороны финансовых учреждений.

В рамках встречи предприниматели задали многочисленные вопросы и получили на них развернутые ответы. Участниками было принято решение проводить такого рода мероприятия раз в полгода.