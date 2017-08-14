Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На сене под открытым небом — вечера экокино пройдут в БотсадуНа сене под открытым небом — вечера экокино пройдут в БотсадуЖитель Германии избил американца за нацистские приветствияЖитель Германии избил американца за нацистские приветствия

Жертвами нападения исламистов на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364743_je...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442570-ru.html

Похожие новости

Несколько десятков человек погибли в Непале в результате оползней

В Индии застрелили агрессивного слона, убившего 15 человек

Более 30 человек ранены в беспорядках в Шарлотсвилле

Найден безопасный способ создания свиночеловека

В Пакистане жертвами взрыва в городе Кветта стали 15 человек

14 августа 2017, 9:06       Комментарии

Жертвами нападения на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человек, 8 получили ранения. Об этом, как пишет Лента.ру, агентству Associated Press сообщил министр связи страны Реми Данджину.
Трое террористов подъехали к фешенебельному ресторану Aziz Istanbul в столице страны Уагудугу, после чего открыли огонь по посетителям. Среди погибших есть иностранцы - сообщается как минимум об одном гражданине Франции.
Пока ни одна террористическая организация не взяла на себя ответственность за случившееся. Власти Буркина-Фасо подозревают в совершении нападения джихадистов, которые последние несколько лет проявляют все большую активность в стране.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум