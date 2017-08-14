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На сене под открытым небом — вечера экокино пройдут в Ботсаду

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442567-ru.html

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14 августа 2017, 9:20       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. В Ботаническом саду имени Энвера Гареева пройдут вечера экокино, сообщил корреспонденту Sputnik Кыргызстан организатор Нурсултан Ташбулатов.
Мероприятия откроет мультипликационная картина "Принцесса Мононоке". Во всех фильмах, которые покажут в Ботсаду, затронута тема экологической катастрофы.
Вместо кресел зрителям предложат тюки сена. Всех, кто желает посетить показы, просят захватить покрывала и теплую одежду.
Вечера экокино будут проходить 14, 16 и 18 августа с 20.30 до 22.00. Показы платные, цена билета - 100 сомов. Организаторы отмечают, что часть вырученных средств пойдет в фонд Ботанического сада.
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