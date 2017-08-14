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Positiff: Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в Италии

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442566-ru.html

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14 августа 2017, 8:52       Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие дни, которые вы могли пропустить. Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в Италии
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Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.
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