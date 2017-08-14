Positiff: Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в Италии

14 августа 2017, 8:52 Комментарии
Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие дни, которые вы могли пропустить. Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в Италии
В Кара-Суу спасли парня, пытавшегося утопиться в реке
Ведущий "Новостей дня" на российском телеканале "Звезда" Денис Кочанов во время прямого включения предложил своей девушке выйти за него замуж.
Ведущий телеканала "Звезда" Денис Кочанов в прямом эфире во время выпуска новостей сделал предложение своей любимой. #tvzvezda #любовь pic.twitter.com/Iex0gjLUVC
- Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 11 августа 2017 г.
Верховный суд Узбекистана спустя 21 год реабилитировал экс-госсоветника Ислама Каримова, осужденного за взяточничества
Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.
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Чуйская область
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Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +22...+27
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +30...+32.