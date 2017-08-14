Positiff: Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в Италии

14 августа 2017, 8:52 Комментарии

Доброе утро, читатели АКИpress. Представляем вам подборку новостей за минувшие дни, которые вы могли пропустить. Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в Италии

В Кара-Суу спасли парня, пытавшегося утопиться в реке

Ведущий "Новостей дня" на российском телеканале "Звезда" Денис Кочанов во время прямого включения предложил своей девушке выйти за него замуж.

Ведущий телеканала "Звезда" Денис Кочанов в прямом эфире во время выпуска новостей сделал предложение своей любимой. #tvzvezda #любовь pic.twitter.com/Iex0gjLUVC

- Телеканал ЗВЕЗДА (@zvezdanews) 11 августа 2017 г.

Верховный суд Узбекистана спустя 21 год реабилитировал экс-госсоветника Ислама Каримова, осужденного за взяточничества

Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 2-7 м/с.

Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +27...+32

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +22...+27

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +30...+32.