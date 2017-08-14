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Исследователи сравнили значимость мужских и женских персонажей в кино

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364739_is...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442565-ru.html

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14 августа 2017, 8:44       Комментарии

Языковой анализ сценариев примерно тысячи фильмов за последние несколько десятилетий показал, что зачастую из сюжета можно убрать женские персонажи и на суть фильма это принципиально не повлияет, сообщает Интерфакс со ссылкой на The Times и данные исследования Школы инженерии им. Витерби при Университете Южной Калифорнии.
Анализ текстов был проведен с помощью программы, и специалисты по компьютерной лингвистике выяснили, что женские персонажи в среднем на пять лет моложе мужских, а их роли чаще всего требуют использования лексики, "связанной с семейными ценностями".
В то время как реплики мужских персонажей затрагивают темы достижения и успеха, смерти и секса, а также чаще используют бранные выражения.
У киногероев-мужчин в принципе больше слов: 37 тысяч реплик против 15 тысяч у женщин.
"Сценаристы сознательно или подсознательно принимают устоявшиеся взгляды на гендерные роли, что влияет на их работу", - говорится в исследовании.
В ходе анализа выяснилось, что сценаристов-мужчин в семь раз больше, чем сценаристов женщин. Режиссеров-мужчин в 12 раза больше. Киноперсонажей мужского пола примерно в 2,5 раза больше, чем киногероинь женского пола.
Однако, если на обсуждениях сюжета фильма присутствуют женщины-сценаристы, актрисы в этом фильме получают на 50% больше экранного времени, нежели обычно.

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