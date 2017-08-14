Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Жертвами нападения исламистов на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человекЖертвами нападения исламистов на ресторан в Буркина-Фасо стали 17 человекPositiff: Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в ИталииPositiff: Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в Италии

Житель Германии избил американца за нацистские приветствия

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364740_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442564-ru.html

Похожие новости

Жители Барселоны провели акцию против туристов на городском пляже

Жители села Эмгекчил в Нарыне уничтожили весь алкоголь в селе

Перевернувшийся мусоровоз в Германии раздавил семью с тремя детьми

Американка упала с седьмого этажа, не сумев припарковаться

В Иране арестовали молодых людей за продвижение латиноамериканских танцев

14 августа 2017, 8:55       Комментарии

Подвыпивший турист из США решил изобразить нацистские приветствия в немецком городе Дрезден, чем вызвал бурную реакцию местного жителя, передает Росбалт со ссылкой на AP.
Как заявили в полиции, инцидент произошел примерно в 8.00 субботы по местному времени (7.00 мск). Немец несколько раз ударил приезжего и скрылся.
Место жительства туриста не сообщается, однако известно, что ему 41 год, а в его крови было обнаружено высокое содержание алкоголя. В результате происшествия он отделался легкими травмами.
Сейчас власти проводят расследование в отношении американца за нарушение законов страны, запрещающих демонстрацию нацистской символики. Скорее всего, ему будет грозить штраф. Нападавший, в свою очередь, разыскивается за нанесение телесных повреждений.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум