Житель Германии избил американца за нацистские приветствия

14 августа 2017, 8:55 Комментарии

Подвыпивший турист из США решил изобразить нацистские приветствия в немецком городе Дрезден, чем вызвал бурную реакцию местного жителя, передает Росбалт со ссылкой на AP.

Как заявили в полиции, инцидент произошел примерно в 8.00 субботы по местному времени (7.00 мск). Немец несколько раз ударил приезжего и скрылся.

Место жительства туриста не сообщается, однако известно, что ему 41 год, а в его крови было обнаружено высокое содержание алкоголя. В результате происшествия он отделался легкими травмами.

Сейчас власти проводят расследование в отношении американца за нарушение законов страны, запрещающих демонстрацию нацистской символики. Скорее всего, ему будет грозить штраф. Нападавший, в свою очередь, разыскивается за нанесение телесных повреждений.