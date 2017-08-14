Восемь пловцов из Кыргызстана выступят на чемпионате Азии

14 августа 2017, 8:45 Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по плаванию готовится к чемпионату Азии, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Азиатское первенство пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 6 по 12 сентября.

На чемпионат поедут:

<ul> <li>Станислав Карнаухов, мастер спорта международного класса (МСМК);</li> <li>Кирилл Вайс, МСМК;</li> <li>Темирлан Каратаев, мастер спорта (МС);</li> <li>Елизавета Рогожникова, МС;</li> <li>Азиз Сансызбаев, МС;</li> <li>Денис Петрашов, МСМК, участник Олимпиады-2016;</li> <li>Владислав Шулико, МСМК;</li> <li>Асылбек Усенканов, МС.</li> </ul> Делегацию возглавит главный тренер Евгений Петрашов, помогать ему будут старшие тренеры Юрий Захаров и Александр Заваринский.

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