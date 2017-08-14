Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Positiff: Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в ИталииPositiff: Фильм "Завещание отца" принимает участие в международном кинофестивале в ИталииИсследователи сравнили значимость мужских и женских персонажей в киноИсследователи сравнили значимость мужских и женских персонажей в кино

Восемь пловцов из Кыргызстана выступят на чемпионате Азии

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442563-ru.html

Похожие новости

Лето продолжается — погода по Кыргызстану на 14 августа

Казахстан выделит Кыргызстану техпомощь на $100 млн в рамках ЕАЭС

В Казахстане пограничники застрелили нарушителя границы из Кыргызстана

По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 14 августа

В Кыргызстане зафиксировано землетрясение магнитудой 4,2

14 августа 2017, 8:45       Комментарии

БИШКЕК, 14 авг - Sputnik. Сборная Кыргызстана по плаванию готовится к чемпионату Азии, сообщила пресс-служба Государственного агентства по делам молодежи, физической культуры и спорта.
Азиатское первенство пройдет в Ташкенте (Узбекистан) с 6 по 12 сентября.
На чемпионат поедут:
<ul> <li>Станислав Карнаухов, мастер спорта международного класса (МСМК);</li> <li>Кирилл Вайс, МСМК;</li> <li>Темирлан Каратаев, мастер спорта (МС);</li> <li>Елизавета Рогожникова, МС;</li> <li>Азиз Сансызбаев, МС;</li> <li>Денис Петрашов, МСМК, участник Олимпиады-2016;</li> <li>Владислав Шулико, МСМК;</li> <li>Асылбек Усенканов, МС.</li> </ul> Делегацию возглавит главный тренер Евгений Петрашов, помогать ему будут старшие тренеры Юрий Захаров и Александр Заваринский.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум