Илон Маск посчитал ИИ более опасной угрозой, чем КНДР

14 августа 2017, 8:17 Комментарии
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск в своем твиттере заявил, что люди должны больше беспокоиться из-за искусственного интеллекта (ИИ), чем риска эскалации напряженности с Северной Кореей, пишет Газета.ру.
"Если вы еще не обеспокоены безопасностью в связи с ИИ, то вообще-то стоит. Намного больший риск, чем Северная Корея", - написал он.
Таким образом он упомянул созданную им исследовательскую лабораторию OpenAI.
Маск неоднократно выступал за скорейшее регулирование ИИ, так как, по его мнению, эта сфера развивается достаточно быстро и если вовремя не решить вопрос, то будет слишком поздно.
По его мнению, отсутствие принятия каких-либо мер будет угрожать человечеству.
В марте Маск запустил проект Neuralink, который будет пытаться связать человеческий мозг и искусственный интеллект с помощью вживляемых имплантатов. Бизнесмен надеется, что это будет одним из способов контролировать ИИ.