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Лето продолжается — погода по Кыргызстану на 14 августаЛето продолжается — погода по Кыргызстану на 14 августа

Где в Бишкеке отключат свет 14 августа — список улиц

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442558-ru.html

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13 августа 2017, 21:04       Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. В связи с ремонтными работами некоторые улицы и один микрорайон в Бишкеке в понедельник отключат от энергоснабжения, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".
С 9.00 до 18.00 света не будет в микрорайоне "Аламедин-1", а также на улицах Кольбаева, Наманганской, Бельской, Адырской, Нурекской, Новой, в переулках Берликском и Кривожском. Запланирован ремонт двух трансформаторных подстанций.
В это же время без электричества останутся жители района объездной дороги возле улицы Алма-Атинской, где энергетики будут ремонтировать ЛЭП.
Кроме того, электроэнергии не будет на улицах Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Матросова, Медерова, Рабочей, Бухарской, Месароша, Бурулдайской, Кеминской и в переулках Кокандском, Ала-Тоо, Вишневом, Гвардейском, Калымском.
С 9.00 до 17.00 энергетики обесточат район пересечения проспекта Манаса с улицей Фрунзе.
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