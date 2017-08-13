Где в Бишкеке отключат свет 14 августа — список улиц

13 августа 2017, 21:04 Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. В связи с ремонтными работами некоторые улицы и один микрорайон в Бишкеке в понедельник отключат от энергоснабжения, сообщается на сайте ОАО "Северэлектро".

С 9.00 до 18.00 света не будет в микрорайоне "Аламедин-1", а также на улицах Кольбаева, Наманганской, Бельской, Адырской, Нурекской, Новой, в переулках Берликском и Кривожском. Запланирован ремонт двух трансформаторных подстанций.

В это же время без электричества останутся жители района объездной дороги возле улицы Алма-Атинской, где энергетики будут ремонтировать ЛЭП.

Кроме того, электроэнергии не будет на улицах Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Матросова, Медерова, Рабочей, Бухарской, Месароша, Бурулдайской, Кеминской и в переулках Кокандском, Ала-Тоо, Вишневом, Гвардейском, Калымском.

С 9.00 до 17.00 энергетики обесточат район пересечения проспекта Манаса с улицей Фрунзе.

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