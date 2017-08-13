Казахстан выделит Кыргызстану техпомощь на $100 млн в рамках ЕАЭС

13 августа 2017, 19:49 Комментарии

Астана, 13.08.18. /Салтанат Абдраева - Кабар/. Казахстан ратифицировал Соглашения о выделении 100 миллионов долларов США в качестве техническской помощи в рамках вступления Кыргызстана в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Об этом стало известно в рамках двусторонней встречи премьер-министра Сооронбая Жээнбекова с премьер-министром Казахстана Бакытжана Сагинтаева в Астане.

На встрече Жээнбеков поблагодарил главу правительства РК за радушный прием кыргызской делегации в Астане и пожелал успешного проведения завтрашнего заседания Евразийского межправительственного совета. "Поздравляю Вас и весь народ Казахстана с успешным проведением ЭКСПО. Церемония открытия была очень красивой",- сказал С.Жээнбеков.

В свою очередь Сагинтаев поблагодарил за пропуск туристов по турстическим тропам в летний период.

Стороны договорились по вопросу совместного строительства моста на КПП "Ак-Тилек-автодорожный".

Также обсудили, что в ближайшее время начнут совместное финансирование данного моста. По КПП "Кенбулун" и "Токмок" договорились в ближайшее время изменить статус с двустороннего на многосторонний.

Кроме того, стороны приняли проект Договора о демаркации кыргызско-казахстанской госграницы, а также проект Соглашения о режиме государственной границы, в частности, отмечено, что указанные документы будут подписаны в близжайшие сроки.

Премьер-министр КР поблагодарил за ратификацию Соглашения о выделении 100 миллионов долларов США в качестве техническской помощи в рамках вступления КР в ЕАЭС.

С.Жээнбеков отметил, что Казахстан занимает лидирующее место по притоку прямых иностранных инвестиций в КР.

Премьер РК Сагинтаев подчеркнул, за последний год практически все вопросы находят общее понимание между Кыргызстаном и Казахстаном. "Между нами имеется желание решать все поставленные задачи на благо братских народов и это самое главное",- сказал он и пожелал С.Жээнбекову успехов на предстоящих выборах Президента КР.