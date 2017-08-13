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Новости Кыргызстана

Казахстан выделит Кыргызстану техпомощь на $100 млн в рамках ЕАЭСКазахстан выделит Кыргызстану техпомощь на $100 млн в рамках ЕАЭС

Лето продолжается — погода по Кыргызстану на 14 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442556-ru.html

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13 августа 2017, 19:52       Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. В понедельник, 14 августа, на большей части территории страны осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
Только в Иссык-Кульской области синоптики местами прогнозируют дожди и грозы, а в высокогорной зоне снег.
В Чуйской области ночная температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, днем будет +30...+32.
В Таласской области ночью +7...+12, днем от 25 до 30 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 15-21 градус со знаком "плюс", днем +31...+33.
В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 22-27 градусов.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +20...+26.
В Оше ночью будет 16-18 градусов выше нуля, днем +30...+32.
В Бишкеке ночью +12...+14, днем прогнозируется 30-33 со знаком "плюс".
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