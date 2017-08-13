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Напавших на пограничников неизвестных разыскивают на казахстанско-кыргызской границе

Источник:
http://kabar.kg/news/napavshik...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442555-ru.html

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13 августа 2017, 19:11       Комментарии

Бишкек, 13.08.17 /Кабар/. На казахстанско-кыргызском участке границы пресечено нарушение государственной границы Казахстан группой неизвестных лиц в количестве - до 15 человек, пишет inform.kz.
По информации пограничной службы Казахстана, 12 августа около 20.00 пограничниками близ заставы "Жасоркен" обнаружена группа нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем границу Казахстана с Кыргызстаном.
Требованиям пограничников о прекращении противоправных действий, нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы.
В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих, старшим пограничного наряда, после предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, было применено оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела).
В результате один из нападавших был ранен, остальные подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Казахстана. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался.
На этом участке усилены пограничные наряды, несущие службу по охране и защите государственной границы Казахстана, переброшены дополнительные силы.
В настоящее время проводятся поисковые и режимные мероприятия по установлению личностей нападавших.

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