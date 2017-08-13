Напавших на пограничников неизвестных разыскивают на казахстанско-кыргызской границе

13 августа 2017, 19:11 Комментарии

Бишкек, 13.08.17 /Кабар/. На казахстанско-кыргызском участке границы пресечено нарушение государственной границы Казахстан группой неизвестных лиц в количестве - до 15 человек, пишет inform.kz.

По информации пограничной службы Казахстана, 12 августа около 20.00 пограничниками близ заставы "Жасоркен" обнаружена группа нарушителей, которые прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем границу Казахстана с Кыргызстаном.

Требованиям пограничников о прекращении противоправных действий, нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы.

В целях сохранения жизни и здоровья военнослужащих, старшим пограничного наряда, после предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, было применено оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела).

В результате один из нападавших был ранен, остальные подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Казахстана. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался.

На этом участке усилены пограничные наряды, несущие службу по охране и защите государственной границы Казахстана, переброшены дополнительные силы.

В настоящее время проводятся поисковые и режимные мероприятия по установлению личностей нападавших.