Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Суд арестовал заподозренного в убийстве журналистки датского изобретателяСуд арестовал заподозренного в убийстве журналистки датского изобретателя

Несколько десятков человек погибли в Непале в результате оползней

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364738_ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442554-ru.html

Похожие новости

В Индии застрелили агрессивного слона, убившего 15 человек

В индийской больнице погибли более 60 детей

Более 30 человек ранены в беспорядках в Шарлотсвилле

Найден безопасный способ создания свиночеловека

В Пакистане жертвами взрыва в городе Кветта стали 15 человек

13 августа 2017, 17:49       Комментарии

Не менее 40 человек погибли за последние два дня в Непале в результате оползней, вызванных ливневыми дождями. Об этом, как пишет Интерфакс, сообщили в воскресенье представители местных властей.
По информации местного комитета Красного Креста, число погибших превысило 50 человек, десятки людей числятся пропавшими без вести. Еще тысячи людей были вынуждены покинуть дома из-за разгула стихии.
В ряде районов страны повреждены дома и объекты инфраструктуры.
По данным метеорологического агентства Непала, ливни продолжатся и в течение воскресенья.
Всего с начала сезона муссонов, который длится в Непале с конца июня по конец августа, в этом году погибли более ста человек.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум