Премьер КР отправился в Астану обсуждать с коллегами вопросы по ЕАЭС

13 августа 2017, 17:49 Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков вылетел в Астану для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета ЕАЭС, сообщила пресс-служба правительства КР.

Заседание пройдет в понедельник. В рамках мероприятия глава кабмина проведет рабочие встречи с премьер-министром Казахстана Бакытжаном Сагинтаевым и председателем правительства России Дмитрием Медведевым.

На заседании Евразийского межправсовета будет обсуждаться подготовка основных направлений реализации цифровой повестки ЕАЭС и проекта договора о пенсионном обеспечении трудящихся государств-членов.

Кроме того, будут рассмотрены темы использования торговых площадок для организации централизованной торговли в рамках общего электроэнергетического рынка, утверждения плана мероприятий ("дорожной карты") по реализации основных направлений и этапов согласованной транспортной политики стран ЕАЭС в части воздушного транспорта на 2018-2020 годы.

Участники заседания также рассмотрят вопросы проведения внутригосударственных процедур, необходимых для вступления в силу договора о Таможенном кодексе, представления отчетов о мониторинге практики таможенного декларирования товаров, в отношении которых применяются профили риска, сформированные в связи с присоединением Казахстана к Всемирной торговой организации. Будет заслушан отчет о зачислении и распределении сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами стран-участниц в 2016 году.

В состав делегации КР, кроме главы правительства, вошли:

<ul> <li>вице-премьер-министр Олег Панкратов;</li> <li>председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Бакыт Шаршембиев;</li> <li>председатель Государственной таможенной службы Азамат Сулайманов;</li> <li>заместитель руководителя аппарата правительства, представитель КР в ЕАЭС Санжар Уметалиев;</li> <li>советник премьер-министра Нурсулу Ахметова;</li> <li>завотделом международного сотрудничества аппарата правительства Айбек Айдарбеков;</li> <li>первый заместитель министра иностранных дел Динара Кемелова;</li> <li>заместитель министра экономики Алмаз Сазбаков.</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });