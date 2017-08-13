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Суд арестовал заподозренного в убийстве журналистки датского изобретателя

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364735_sy...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442552-ru.html

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СМИ: В Турции выданы ордеры на арест 35 журналистов

13 августа 2017, 17:19       Комментарии

Датский изобретатель Петер Мадсен, подозреваемый в непреднамеренном убийстве шведской журналистки Ким Уолл, арестован по решению суда. Об этом сообщает Лента.ру со ссылкой на Датское радио.
Мадсен пробудет под стражей до 5 сентября. По словам его адвоката Бетины Хальд Энгмарк (Betina Hald Engmark), изобретатель не признает свою вину и готов оказать следствию всю возможную помощь.
История попала в поле зрения СМИ накануне. Журналистка 10 августа спустилась на борт построенной Мадсеном подлодки "Наутилус" в Копенгагене, но домой так и не вернулась. Субмарина на следующий день была найдена затонувшей возле города Кёге. Изобретатель был спасен. Он рассказал, что у судна возникли проблемы с системой погружения и всплытия, и заявил, что высадил пассажирку еще вечером, через три часа после начала прогулки, однако никто не видел ее живой.
Попасть внутрь подлодки и выяснить, есть ли там тело, спасателям пока не удалось.
30-летняя Уолл - фрилансер, работала на издания The New York Times и The Guardian.
Мадсен - один из основателей некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals, которая занимается разработкой и запуском в космос ракет, сделанных любителями. "Наутилус" - одна из трех построенных им подводных лодок.

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