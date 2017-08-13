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Жители Барселоны провели акцию против туристов на городском пляже

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364734_ji...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442551-ru.html

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13 августа 2017, 16:37       Комментарии

Несколько сотен жителей Барселоны устроили акцию протеста против массового туризма на самом популярном среди туристов городском пляже Барселонета, пишет Би-би-си.
Участники акции вывесили плакаты с надписями "Мы не хотим туристов", "Прекратите массовый туризм" и другими.
Акцию организовали жители района Барселонета, к ним также присоединились жители других районов каталонской столицы.
Район Барселонета находится между портом Барселоны и Олимпийской деревней, это одно из основных мест скопления туристов.
В районе, который выходит на набережную, находится много отелей и ресторанов, а многие квартиры в домах сдаются отдыхающим.
Жители Барселоны недовольны поведением туристов, а также тем, что из-за резкого роста числа туристов в городе растут цены на аренду квартир.
"Раньше мы жили рядом с ворами и наркоманами, пытались нормально уживаться, и у нас это получалось. Но туризм уничтожил все", - сказала одна из участниц акции.
В первом полугодии Испания установила очередной рекорд по числу иностранных туристов - в страну прибыли 36,4 миллиона человек.
Премьер Испании Мариано Рахой заявил, что туризм обеспечивает 11% ВВП страны.

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