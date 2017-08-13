UFC опубликовал постер и проморолик боя Валентины Шевченко с Амандой Нуньес

13 августа 2017, 16:14 Комментарии

Бишкек, 13.08.17 /Кабар/. UFC (Ultimate Fighting Championship) на своей странице в Facebook опубликовал постер и проморолик боя кыргызстанки Валентины Шевченко с бразильянкой Амандой Нуньес.

Бой между Шевченко и Нуньес состоится 9 сентября 2017 года в Канаде. Этот бой пройдет в рамках турнира UFC 215.

Как указано на постере, за титул чемпиона в легчайшем весе среди мужчин будут бороться Деметриус Джонсон и Рэй Борг, в тяжелом весе – Джуниор Дос Сантос и Фрэнсис Нганну, а в легчайшем весе среди женщин – Нуньес и Шевченко.

Напомним, что 9 июля бой между Шевченко и Нуньес в рамках турнира UFC 213 был отменен. Причиной отмены стала госпитализация бразильянки.

6 марта 2016 года Шевченко в рамках турнира UFC 196 уступила Нуньес. После этого кыргызстанка победила Холли Холм и Джулианну Пенью, получив, таким образом, право сразиться за чемпионский пояс.