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UFC опубликовал постер и проморолик боя Валентины Шевченко с Амандой Нуньес

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/ufc-opubl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442550-ru.html

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13 августа 2017, 16:14       Комментарии

Бишкек, 13.08.17 /Кабар/. UFC (Ultimate Fighting Championship) на своей странице в Facebook опубликовал постер и проморолик боя кыргызстанки Валентины Шевченко с бразильянкой Амандой Нуньес.
Бой между Шевченко и Нуньес состоится 9 сентября 2017 года в Канаде. Этот бой пройдет в рамках турнира UFC 215.
Как указано на постере, за титул чемпиона в легчайшем весе среди мужчин будут бороться Деметриус Джонсон и Рэй Борг, в тяжелом весе – Джуниор Дос Сантос и Фрэнсис Нганну, а в легчайшем весе среди женщин – Нуньес и Шевченко.
Напомним, что 9 июля бой между Шевченко и Нуньес в рамках турнира UFC 213 был отменен. Причиной отмены стала госпитализация бразильянки.
6 марта 2016 года Шевченко в рамках турнира UFC 196 уступила Нуньес. После этого кыргызстанка победила Холли Холм и Джулианну Пенью, получив, таким образом, право сразиться за чемпионский пояс.

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