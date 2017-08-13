Мне стыдно за наших врачей — 5 вещей, которые бесят аптекаря

13 августа 2017, 16:18 Комментарии

Эти люди продают нам лекарства, именно к ним мы бежим, когда испытываем проблемы со здоровьем. Так какие клиенты больше всего выводят из себя сотрудника аптеки?

Всезнайки Таким клиентам не нужна ни консультация врача, ни рекомендации провизора. Зачем все это, когда есть Интернет? Один мужчина длительное время покупал дорогой противовирусный препарат, а спустя несколько месяцев начал жаловаться, что тот ему не помогает. На вопрос о диагнозе он ответил, что прочел на каком-то форуме истории болезней других пользователей и пришел к выводу, что у него невралгия. Услышав предложение обратиться к врачу, клиент грубо заявил, что его здоровье - это его личное дело.

Народные лекари Безусловно, дары природы помогают справиться со многими болезнями, но только в сочетании с "серьезными" препаратами. Ну не способен отвар боярышника вылечить сердечную недостаточность! Такие средства полезны в качестве профилактики, однако при обострении заболевания ими не спасешься.

Пофигисты Дайте что-нибудь от головной боли.

У вас давление, мигрень, простуда?

Не знаю... Мне плохо. Я спешу, дайте хоть что-нибудь!

Каждый день я слышу это как минимум от десяти клиентов. Конечно, можно купировать боль, допустим, баралгином или кетоналом, но увлекаться ими нельзя. Необходимо установить причину болезни и лечить ее, а не симптомы. Поэтому обратитесь сначала к врачу.

Наивные Наши люди до сих пор верят телевизионной рекламе, а ведь по ТВ не будут нахваливать бюджетные лекарства. Как мне жаль пенсионеров, которые покупают препараты за тысячу-две сомов, и как злят врачи, которые пытаются "выжать" последнее из стариков! Доктора ведь прекрасно знают, что есть дженерики - более дешевые аналоги фирменных медикаментов.

Вечно недовольные Я понимаю, что большинство граждан идут в аптеку за лекарствами, а не за косметикой или, например, детскими смесями. Соответственно, настроение у этого большинства не самое веселое. И все-таки вы же не на каторгу пришли! Есть такие клиенты, которые всегда чем-то недовольны, - не важно, покупают ли они витамины, средства от головной боли или презервативы. Такие даже "здравствуйте", "спасибо" и "до свидания" не скажут.

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