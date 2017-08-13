В Казахстане пограничники застрелили нарушителя границы из Кыргызстана

13 августа 2017, 15:40 Комментарии

Казахстанские пограничники застрелили нарушителя границы из Кыргызстана. Об этом сообщает Информбюро со ссылкой на пресс-службу Погранслужбы КНБ Казахстана.

Инцидент произошёл вечером 12 августа на границе Казахстана и Кыргызстана. Группа лиц, личности которых пока не установлены, пыталась незаконно пересечь границу.

"Законным требованиям пограничников о прекращении противоправных действий нарушители не подчинились и применили физическое воздействие в отношении пограничного наряда, используя подручные средства. Пограничники получили различные травмы", – сообщает пресс-служба ПС КНБ РК.

После предупредительного выстрела вверх, а также ввиду отсутствия со стороны нарушителей реакции на выполнение законных требований пограничников, военнослужащие применили оружие в отношении нападавших. Всего было произведено два выстрела.

"В результате один из нападавших был ранен, остальные, подхватив раненого, скрылись в направлении ближайшего населённого пункта на территории Республики Казахстан. Позднее стало известно, что получивший ранение нападавший скончался", – говорится в сообщении.

Сейчас на участке Таразского пограничного отряда усилены пограничные наряды, несущие службу по охране и защите государственной границы, переброшены дополнительные силы и средства ПС КНБ РК.

"Проинформированы представители взаимодействующих правоохранительных органов. В настоящее время проводятся поисковые и режимные мероприятия по установлению личностей нападавших", – сообщили в ПС КНБ.