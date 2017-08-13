Пограничники Казахстана смертельно ранили нарушителя границы из КР

13 августа 2017, 15:42 Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. Казахстанские пограничники применили оружие в отношении нарушителей границы из Кыргызстана, один из них в результате скончался, сообщает Sputnik Казахстан со ссылкой на пресс-службу пограничной службы КНБ РК.

По информации ведомства, вечером 12 августа на кыргызско-казахском участке 15 неизвестных граждан прокладывали проход в спиральном барьере, прикрывающем государственную границу. Их заметил наряд с погранзаставы "Жасоркен" Таразского пограничного отряда.

В погранслужбе соседней республики отметили, что требованиям пограничников нарушители не подчинились и оказали сопротивление, используя подручные средства. Пограничники получили разные травмы и "применили оружие в отношении нападавших (произведено два выстрела)".

"В результате один из нападавших был ранен, остальные, подхватив его, скрылись в направлении ближайшего населенного пункта на территории Казахстана. Позднее стало известно, что получивший ранение скончался", - сообщили в ведомстве.

В пресс-службе проинформировали, что на участке Таразского погранотряда усилены пограничные наряды, сюда переброшены дополнительные силы и средства. Ведутся поиски скрывшихся граждан и устанавливаются их личности.

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