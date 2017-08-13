Усэйн Болт получил травму и не смог финишировать в последнем забеге в карьере (видео)

13 августа 2017, 15:18 Комментарии

Бишкек, 13.08.17 /Кабар/. Ямаец Усэйн Болт получил травму и не смог финишировать в своем последнем старте в карьере - в финале эстафеты 4 по 100 метров на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне, победу в дисциплине одержала сборная Великобритании, пишет Р-Спорт.

Болт, который до этого старта заявлял, что испытывает "легкую боль", бежал на последнем четвертом рубеже, но на финишной прямой внезапно захромал, остановился и упал на дорожку.

Британцы финишировали с результатом 37,47 секунды. Второе место заняли американцы (37,52). Тройку призеров замкнули японцы (38,04).

Эстафета стала для 30-летнего Болта, восьмикратного олимпийского чемпиона, последним стартом в спортивной карьере.

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