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Я похожа на каплю крови — Алия Шагиева посвятила видеоролик отцу

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442545-ru.html

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Кыргызстанцев ждет резкая перемена погоды: грозовые дожди и похолодание

13 августа 2017, 15:16       Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. Дочь президента Кыргызстана Алия Шагиева опубликовала в Facebook видео, посвященное отцу - Алмазбеку Атамбаеву.
"Я поняла, как выгляжу на последней фотографии. В своем красном платье, с красной помадой, на оранжевом стуле я похожа на каплю крови, которая упала на холодный камень и обожгла его своей теплотой. Я пишу сейчас и как никогда хорошо понимаю, почему мой почерк именно такой, а не другой (...), почему он так похож на папин и почему я просто люблю его (отца. - Ред.) так же сильно, как люблю себя", - пишет Шагиева под видеороликом.
Далее дочь главы государства признается в своих чувствах к отцу и благодарит его.
"Благодарна за то, что вы слушаете мой голос и слышите, напитываетесь и преумножаете любовь, которую я дарю хоть и мало, но безвозмездно. Безвозмездно и легко, потому что я сама наполнена ею", - отметила Алия.
Шагиева часто делится эмоциями в социальных сетях, публикует свои работы (картины) и видео с мест, которые она посетила.
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