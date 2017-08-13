Я похожа на каплю крови — Алия Шагиева посвятила видеоролик отцу

13 августа 2017, 15:16 Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. Дочь президента Кыргызстана Алия Шагиева опубликовала в Facebook видео, посвященное отцу - Алмазбеку Атамбаеву.

"Я поняла, как выгляжу на последней фотографии. В своем красном платье, с красной помадой, на оранжевом стуле я похожа на каплю крови, которая упала на холодный камень и обожгла его своей теплотой. Я пишу сейчас и как никогда хорошо понимаю, почему мой почерк именно такой, а не другой (...), почему он так похож на папин и почему я просто люблю его (отца. - Ред.) так же сильно, как люблю себя", - пишет Шагиева под видеороликом.

Далее дочь главы государства признается в своих чувствах к отцу и благодарит его.

"Благодарна за то, что вы слушаете мой голос и слышите, напитываетесь и преумножаете любовь, которую я дарю хоть и мало, но безвозмездно. Безвозмездно и легко, потому что я сама наполнена ею", - отметила Алия.

Шагиева часто делится эмоциями в социальных сетях, публикует свои работы (картины) и видео с мест, которые она посетила.

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