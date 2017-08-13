Пляж белый, словно зимой, — видео с побережья Иссык-Куля после града

13 августа 2017, 15:24 Комментарии

Видео, запечатлевшее один из пляжей Иссык-Куля, который усыпан градом, распространяется в мессенджере WhatsApp.

Мужчина, снимающий видео, говорит за кадром, что это произошло 12 августа 2017 года.

"Никто не поверит, что здесь снег. Обалдеть! Озеро Иссык-Куль. Настоящая зима", - рассуждает он, не уточняя, на каком именно пляже находится.

По мнению некоторых пользователей WhatsApp, видео могло быть снято на пляже пансионата "Алтын Жай" (бывший "Рохат НБУ") в селе Кара-Ой. Один из читателей рассказал, что за два часа град трижды выпал и в Чолпон-Ате, но люди все равно шли купаться.

В пресс-службе МЧС сообщили, что 12 августа в отдельных районах Кыргызстана отмечались интенсивные осадки, а в нескольких селах Иссык-Кульской области шел град. Однако уже сегодня, по данным Кыргызгидромета, днем в регионе будет +20...+25 градусов.

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