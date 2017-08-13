В 41 км от Балыкчы произошло землетрясение магнитудой 3

13 августа 2017, 14:47 Комментарии

Бишкек, 13.08.17 /Кабар/. На территории Кыргызстана в воскресенье в 9:12 зарегистрировано землетрясение магнитудой 3, сообщает Институт сейсмологии республики.

Очаг подземных толчков располагался в 18 км к юго-востоку от села Кара-Кюнгей, в 41 км к юго-западу от города Балыкчы и 75 км к северу от города Нарын.

Интенсивность землетрясения в селах Кара-Кюнгей, Туура-Суу, Кара-Саз составила 2,5 балла.

По информации сейсмологов Казахстана, магнитуда землетрясения составила 4,2.