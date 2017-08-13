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Новости Кыргызстана

В Иссык-Кульской области произошло землетрясениеВ Иссык-Кульской области произошло землетрясениеЗа первые две недели я заработал 37 тыс — история 21-летнего бизнесменаЗа первые две недели я заработал 37 тыс — история 21-летнего бизнесмена

В 41 км от Балыкчы произошло землетрясение магнитудой 3

Источник:
http://kabar.kg/news/v-41-km-o...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442543-ru.html

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13 августа 2017, 14:47       Комментарии

Бишкек, 13.08.17 /Кабар/. На территории Кыргызстана в воскресенье в 9:12 зарегистрировано землетрясение магнитудой 3, сообщает Институт сейсмологии республики.
Очаг подземных толчков располагался в 18 км к юго-востоку от села Кара-Кюнгей, в 41 км к юго-западу от города Балыкчы и 75 км к северу от города Нарын.
Интенсивность землетрясения в селах Кара-Кюнгей, Туура-Суу, Кара-Саз составила 2,5 балла.
По информации сейсмологов Казахстана, магнитуда землетрясения составила 4,2.

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