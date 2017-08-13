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Лондон не будет использовать переходный период как возможность остаться в ЕС

Источник:
http://kabar.kg/news/london-ne...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442541-ru.html

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13 августа 2017, 14:57       Комментарии

Бишкек, 13.08.17 /Кабар/. Великобритания не будет использовать "переходный период" до окончательного разрыва с Евросоюзом как возможность остаться в ЕС. Об этом в воскресенье, 13 августа, в совместной статье для британской газеты The Sunday Telegraph написали министр финансов Соединенного Королевства Филип Хаммонд и министр внешней торговли Лиам Фокс.
Политики, принадлежащие к разным лагерям - Филип Хаммонд выступает за мягкий, а Лиам Фокс за жесткий вариант Brexit - согласны в оценке необходимости переходного периода, дающего британскому бизнесу время для адаптации.
"Однако он не может являться "запасным ходом", с помощью которого страна останется в ЕС", - пишут политики. По их словам, Великобритания во время переходного периода уйдет с единого европейского рынка и покинет таможенный союз ЕС, пишет DW.
Накануне стало известно, что члены британского кабинета министров опубликуют ряд тезисных статей, в которых изложат свое видение будущего страны до и после Brexit. Правительство Терезы Мэй в последнее время критикуют за недостаточную ясность позиции по ключевым вопросам выхода страны из ЕС.
Референдум о выходе Соединенного Королевства из состава ЕС состоялся в июне 2016 года. Почти 51,9 процента его участников проголосовали за Brexit. Переговоры по Brexit начались 19 июня 2017 года и должны завершиться к 31 марта 2019 года. В противном случае выход Великобритании из состава ЕС состоится без подписания двустороннего договора и, как следствие, без правового урегулирования переходного периода.

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