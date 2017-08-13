13 августа 2017, 14:51 Комментарии

Правительство утвердило типовое положение о комиссии по делам детей. Соответствующее постановление было подписано 24 июля. 1

Типовое положение определяет порядок работы комиссии по вопросам защиты прав и интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Комиссия является коллегиальным органом системы защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляющим свою деятельность на периодичной основе.

Комиссия создается при местных государственных администрациях и при мэриях городов.

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ