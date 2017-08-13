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Правительство утвердило типовое положение о комиссии по делам детей

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442539-ru.html

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Жээнбеков: Правительство прилагает усилия по развитию отечественного спорта

13 августа 2017, 14:51       Комментарии

Правительство утвердило типовое положение о комиссии по делам детей. Соответствующее постановление было подписано 24 июля. 1
Типовое положение определяет порядок работы комиссии по вопросам защиты прав и интересов детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
Комиссия является коллегиальным органом системы защиты детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, осуществляющим свою деятельность на периодичной основе.
Комиссия создается при местных государственных администрациях и при мэриях городов.
ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

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