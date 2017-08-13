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За первые две недели я заработал 37 тыс — история 21-летнего бизнесмена

 

Фотографии: sputnik.kg

  

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442537-ru.html

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13 августа 2017, 14:30       Комментарии

Кто-то жалуется на безработицу, а кто-то берет кредит, открывает бизнес и создает рабочие места. Нуристан Камчыбеков выбрал второй путь, и теперь главная забота молодого предпринимателя - поиск заказчиков, чтобы подчиненные не остались без денег.
- Нуристан, расскажите немного о себе.
- Я заочно учусь на логиста на третьем курсе Кыргызского государственного технического университета. Семья у меня простая: мама - домохозяйка, а папа работает на заводе в России. Когда он был здесь, часто делал какие-то вещи из всякого металлического хлама: топчаны, лавочки, перила... После того как мне исполнилось семнадцать, отец стал потихоньку обучать сварке и меня.
Сначала я делал всякую мелочь для дома. Естественно, серьезно к этому не относился. Но в конце концов ко мне стали обращаться другие люди, и я начал делать скамейки на заказ. Когда за первые две недели работы неожиданно для себя заработал 37 тысяч сомов, понял, что это - мое. Я даже забыл, на кого учился (смеется).
Потом нанял мастера, и мы стали трудиться вдвоем. Он оказался очень профессиональным сварщиком, я многому у него научился. Однако тогда у нас были очень старые инструменты и встал вопрос о том, на что купить современное оборудование. Я случайно увидел рекламу проекта "Я инвестирую в Кыргызстан". Выиграл конкурс и получил льготный кредит на 100 тысяч сомов. Добавил свои деньги и купил такой современный аппарат, который не каждый сварщик осилит.
Сейчас у меня уже трое сотрудников, а сам я больше не занимаюсь сваркой, покраской и установкой. Теперь я отвечаю за то, чтобы у нас всегда были заказы.
- А что, бывают мертвые сезоны?
- Конечно! Иной раз сидим без дела месяцами. Но когда поступает крупный заказ, можно за один раз "оправдать" все время безделья. Однажды мы вдвоем с мастером за неделю изготовили большие ворота, которые стоили 70 тысяч сомов: 33 тысячи ушло на материалы, а 37 - нам в карман.
© Фото / Темирлан АбдираевНуристан Камчыбеков: когда за первые две недели работы неожиданно для себя заработал 37 тысяч сомов, понял, что это — мое - Как вы строите отношения с подчиненными? Насколько я поняла, все они старше вас?
- Они даже старше моего отца. Но проблем у нас никогда не возникало: мы сразу договорились, что на улице общаемся соответственно возрасту, а в цехе я начальник.
- Клиентов ваш возраст не смущает? Не боятся, что вы их подведете?
- Нет. Обычно мне дают сначала небольшое задание, и только когда я его исполню, получаю заказ посерьезнее. Отговорки тут не прокатывают, я не имею права ошибаться. Сейчас мы строим ограду для больницы, делаем также детские площадки, скамейки для парков, сотрудничаем с крупной строительной компанией...
- Ваш труд считается опасным.
- Самое страшное, что может случиться, это если во время резки металла диск с острыми краями отлетит и попадет в человека. Ранения могут быть очень серьезными, даже смертельными.
- Как реагируют окружающие на ваш бизнес?
- Девушки, с которыми я знакомлюсь, удивляются и не верят, что я действительно этим занимаюсь. Просто не могут представить меня сварщиком. Мало кто понимает, что эта работа приносит хороший доход.
- Как вы планируете развивать бизнес в дальнейшем?
- Хочу создать свой бренд - чтобы были название, логотип, смысл. Сейчас я всячески продвигаю свое дело. Раздаю буклеты на стройках и рынках, даю объявления в Интернете. Но пока клиентская база маловата.
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