Жээнбеков вылетел в Астану для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

13 августа 2017, 14:08 Комментарии

БИШКЕК, 13.08.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня с рабочим визитом вылетел в город Астана (Казахстан) для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза, который пройдет 13-14 августа.

С.Жээнбеков примет участие на заседании межправсовета ЕАЭС в узком и расширенном составах.

Состоится встреча глав правительств государств-членов ЕАЭС с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

Кроме этого в рамках визита глава правительства проведет ряд двусторонних встреч с премьер-министрами Казахстана - Бакытжаном Сагинтаевым и России - Дмитрием Медведевым.

В состав делегации КР вошли: первый вице-премьер О.Панкратов, министр транспорта и дорог Ж.Калилов, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Б.Шаршенбиев, председатель Государственной таможенной службы А.Сулайманов, первый заместитель министра иностранных дел Д.Кемелова, заместитель министра иностранных дел А.Сазбаков.