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Жээнбеков вылетел в Астану для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/zheenbeko...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442536-ru.html

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13 августа 2017, 14:08       Комментарии

БИШКЕК, 13.08.17. /Салтанат Абдраева - Кабар/. Премьер-министр Сооронбай Жээнбеков сегодня с рабочим визитом вылетел в город Астана (Казахстан) для участия в очередном заседании Евразийского межправительственного совета Евразийского экономического союза, который пройдет 13-14 августа.
С.Жээнбеков примет участие на заседании межправсовета ЕАЭС в узком и расширенном составах.
Состоится встреча глав правительств государств-членов ЕАЭС с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.
Кроме этого в рамках визита глава правительства проведет ряд двусторонних встреч с премьер-министрами Казахстана - Бакытжаном Сагинтаевым и России - Дмитрием Медведевым.
В состав делегации КР вошли: первый вице-премьер О.Панкратов, министр транспорта и дорог Ж.Калилов, председатель Государственного комитета информационных технологий и связи Б.Шаршенбиев, председатель Государственной таможенной службы А.Сулайманов, первый заместитель министра иностранных дел Д.Кемелова, заместитель министра иностранных дел А.Сазбаков.

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