По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 14 августа

13 августа 2017, 14:18 Комментарии
Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +27...+32
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +22...+27
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +30...+32.