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Новости Кыргызстана

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По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 14 августа

Источник:
http://kg.akipress.org/news:13...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442535-ru.html

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13 августа 2017, 14:18       Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:
Чуйская область
ночью: +10...+15
днем: +27...+32
Таласская область
ночью: +7...+12
днем: +25...+30
Баткенская область
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Ошская и Жалал-Абадская области
ночью: +14...+19
днем: +29...+34
Иссык-Кульская область
ночью: +8...+13
днем: +21...+26
Нарынская область
ночью: +5...+10
днем: +22...+27
В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +30...+32.

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