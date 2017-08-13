По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 14 августа

13 августа 2017, 14:18 Комментарии

Прогноз погоды по Кыргызстану на 14 августа. По сообщению Кыргызгидромета, по республике без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха:

Чуйская область

ночью: +10...+15

днем: +27...+32

Таласская область

ночью: +7...+12

днем: +25...+30

Баткенская область

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Ошская и Жалал-Абадская области

ночью: +14...+19

днем: +29...+34

Иссык-Кульская область

ночью: +8...+13

днем: +21...+26

Нарынская область

ночью: +5...+10

днем: +22...+27

В Бишкеке без осадков. Ветер западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью +12...+14, днем +30...+32.