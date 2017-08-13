Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

По Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 14 августаПо Кыргызстану без осадков — прогноз погоды на 14 августаЖээнбеков вылетел в Астану для участия в заседании межправсовета ЕАЭСЖээнбеков вылетел в Астану для участия в заседании межправсовета ЕАЭС

В индийской больнице погибли более 60 детей

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364733_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442534-ru.html

Похожие новости

Десятки талибов погибли из-за случайного взрыва при обсуждении терактов

Из-за столкновения поездов в Египте погибли 28 человек

На Иссык-Куле столкнулись грузовик и маршрутка: погибла девушка, пять человек госпитализированы

Микроавтобус столкнулся с легковушкой на Иссык-Куле, погибла девушка

Индийские активисты призвали отменить практику мусульманского развода

13 августа 2017, 14:15       Комментарии

В больнице в городе Горакхпур на севере Индии за последние пять дней погибли 63 ребенка. Об этом сообщает РБК со ссылкой на индийский телеканал NDTV.
По данным издания, смертельные случаи были связаны с отсутствием достаточного количества кислорода в детских палатах. Многие из погибших детей - новорожденные. Правительство подтвердило, что в четверг, 10 августа, больница "более чем с 800 койками" работала без подачи кислорода в течение двух часов. Однако официальные лица, по данным издания, заявили, что за это время смертельных случаев в больнице зафиксировано не было.
По данным Associated Press, в четверг сотрудники больницы раздали родственникам ручные кислородные подушки. В этом время, по словам родителей одного из пациентов, умерло больше всего детей. Как сообщает NDTV, в четверг утром сотрудники больницы, ответственные за хранилище в медучреждении, писали главврачу о том, что запасов жидкого кислорода не хватит до вечера, однако новые баллоны были отправлены в больницу лишь в пятницу.
Телеканал подчеркивает, что у больницы может быть задолженность перед поставщиком. По данным Associated Press, задолженность больницы составляет более $106 тыс. Правительство в свою очередь заявляет, что дети погибли "естественным путем". Государственный чиновник Прашант Триведи опровергает сообщения о недостатке кислорода: "Администрация больницы располагает достаточным запасом баллонов на своем складе. Поэтому сообщения о смерти детей из-за проблем с кислородом - ложные".
Однако главный министр штата Уттар-Прадеш (где расположена больница) поручил провести расследование и выяснить причину массовой гибели пациентов. ​
Как отмечает Би-би-си, больница расположена в одном из беднейших регионов Индии, где ежегодно регистрируется высокая смертность детей из-за различных заболеваний, включая энцефалит. По словам министра здравоохранения Сидхарта Нат Сингха, последние три года в августе смертность в больнице находится на уровне 19–22 человека в день.

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум