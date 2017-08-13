Троих британцев отправили в тюрьму за выращивание конопли в бункере

13 августа 2017, 13:45 Комментарии

Троих британцев отправили в тюрьму за организацию фабрики по производству конопли в противоатомном бункере. Об этом сообщает BBC News.

В течение трех лет мужчины тайно использовали подземный комплекс, расположенный в Уилтшире на юге Англии, для выращивания наркотиков на сумму около 6 миллиардов фунтов стерлингов. Еще четыре человека проживали в бункере и следили за урожаем.

Сообщается, что одного из подельников приговорили к восьми годам тюрьмы, еще двоих - к пяти годам заключения.