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Троих британцев отправили в тюрьму за выращивание конопли в бункере

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364712_tr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442532-ru.html

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13 августа 2017, 13:45       Комментарии

Троих британцев отправили в тюрьму за организацию фабрики по производству конопли в противоатомном бункере. Об этом сообщает BBC News.
В течение трех лет мужчины тайно использовали подземный комплекс, расположенный в Уилтшире на юге Англии, для выращивания наркотиков на сумму около 6 миллиардов фунтов стерлингов. Еще четыре человека проживали в бункере и следили за урожаем.
Сообщается, что одного из подельников приговорили к восьми годам тюрьмы, еще двоих - к пяти годам заключения.

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