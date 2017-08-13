Более 30 человек ранены в беспорядках в Шарлотсвилле

13 августа 2017, 12:34 Комментарии
В ходе протестов и последовавших волнений в Шарлотсвилле (штат Виргиния) пострадали 35 человек. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters и полицию.
Ранее сообщалось, что при въезде машины в толпу протестующих погиб человек.
По словам очевидцев, автомобиль несся "на бешеной скорости" и сбивал всех, кто стоял на пути.
В городе накануне ввели режим ЧС из-за столкновений ультраправых с их противниками.
Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4
- Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 августа 2017 г.
Виновник ДТП, 20-летний стронник ультраправых, задержан. Правоохранители склонны считать случившееся актом государственного терроризма.
Также известно о еще двух арестах.
Столкновения начались после акции организации "Единство правых", в ходе которой националисты протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии конфедератов Роберту Эдварду Ли.