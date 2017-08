Более 30 человек ранены в беспорядках в Шарлотсвилле

13 августа 2017, 12:34 Комментарии

В ходе протестов и последовавших волнений в Шарлотсвилле (штат Виргиния) пострадали 35 человек. Об этом сообщает Росбалт со ссылкой на Reuters и полицию.

Ранее сообщалось, что при въезде машины в толпу протестующих погиб человек.

По словам очевидцев, автомобиль несся "на бешеной скорости" и сбивал всех, кто стоял на пути.

В городе накануне ввели режим ЧС из-за столкновений ультраправых с их противниками.

Video of car hitting anti-racist protestors. Let there be no confusion: this was deliberate terrorism. My prayers with victims. Stay home. pic.twitter.com/MUOZs71Pf4

- Brennan Gilmore (@brennanmgilmore) 12 августа 2017 г.

Виновник ДТП, 20-летний стронник ультраправых, задержан. Правоохранители склонны считать случившееся актом государственного терроризма.

Также известно о еще двух арестах.

Столкновения начались после акции организации "Единство правых", в ходе которой националисты протестовали против решения местных властей снести памятник главнокомандующему армии конфедератов Роберту Эдварду Ли.