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Новости Кыргызстана

Более 30 человек ранены в беспорядках в ШарлотсвиллеБолее 30 человек ранены в беспорядках в Шарлотсвилле

Переживший Освенцим израильтянин умер в возрасте 113 лет

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364710_pe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442530-ru.html

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Музей Освенцима отправляется в тур по Европе и США

Кот-мэр города на Аляске умер в возрасте 20 лет

13 августа 2017, 12:43       Комментарии

Старейший в мире мужчина скончался в израильском городе Хайфе в возрасте 113 лет. Об этом в сообщает The Haaretz.
Исраэль Кристал родился в Польше в сентябре 1903 года. В 1940 году Кристал был перемещен в Освенцим, во время холокоста он потерял жену и двоих детей. Позже он женился во второй раз и в 1950-м переехал в Израиль, где занялся делом, которым зарабатывал до войны - производством конфет.
После смерти японца Ясутаро Коидэ в 2016 году Кристал в возрасте 112 лет был признан самым старым в мире мужчиной.
Книга рекордов Гиннесса смогла признать Кристала рекордсменом-долгожителем после того, как в Польше нашлись документы, подтвердившие его возраст. В архивах были обнаружены материалы, свидетельствующие, что мужчина проживал в городе Лодзи в 1918 году. На тот момент ему было 15 лет.
В настоящее время старейшим человеком считается 117-летняя жительница Ямайки Вайолет Мосс Браун (Violet Mosse Brown).

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