История маркетолога: Как я выучил кыргызский (часть II)

13 августа 2017, 11:57 Комментарии

С начала 2018 года все госслужащие будут обязаны пройти тестирование на знание кыргызского языка. Данная процедура получила название "Кыргызтест", и проводится она согласно требованиям законов "О государственном языке" и "О государственной гражданской службе и муниципальной службе". Сотрудники госструктур, не сдавшие тест, могут лишиться работы, поэтому им стоит поторопиться и не откладывать это дело в долгий ящик. В этой связи агентство "Кабар" подготовило серию мотивационных интервью с теми, кто за короткий срок смог освоить начальные уровни языка, лишь проявив к этому личный интерес и уважение.

- Расскажите коротко о себе.

- Меня зовут Надежда Шерова. Мне 32 года. Я закончила Кыргызско-российский славянский университет по специальности Мировая экономика. В данный момент занимаюсь SMM-маркетингом. А еще я мама троих замечательных деток.

- Почему вы решили изучить кыргызский язык?

- После школы, наверное, как у многих, было ощущение, что кыргызский язык очень сложный и непонятный. И у меня не было особого желания его учить. Это все благодаря школьной программе преподавания кыргызского языка.

Пару лет назад, отдыхая с семьей на Иссык-Куле, я случайно попала на пробный урок кыргызского языка. Его проводила преподаватель центра "Тил Club" Гульмира Дюшеева. После посещения ее занятий у меня возникло огромное желание изучить кыргызский. Я поняла, что я могу не только выучить кыргызский язык сама, но еще могу помочь и моим деткам это сделать. При наличии хороших учебников и грамотной программы преподавания, кыргызский язык оказался очень интересным, понятным и красивым языком. Это с одной стороны!

С другой стороны, сейчас уже есть острая необходимость знания государственного языка как для собственной реализации в социуме, так и на профессиональном поприще. Уже сейчас для того, чтобы устроиться на хорошую работу, нужно знать не только русский и английский, но обязательно еще и кыргызский. Я хочу успешного будущего своей семье, своим детям! Да и вообще это нормально знать язык государства, в котором ты родился, вырос и будешь жить дальше.

- Сколько времени потребовалось, чтобы овладеть разговорным уровнем языка?

- Я все еще нахожусь в процессе обучения. Изучение языка я начала, зная лишь несколько слов. Сейчас я знаю уже многое, но еще большее ждет впереди.

Вообще нельзя назвать конкретных временных рамок. Все зависит от желания и упорства ученика. От того сколько времени уделяется языку, а также от количества и качества практики. Очень важную роль в этом играет еще и преподаватель. Мне с этим очень повезло!

- Какие были трудности при изучении кыргызского языка?

- У меня было несколько трудностей. Во-первых, это недостаток времени. А во-вторых, очень часто, когда я на улице, в магазине, в транспорте обращаюсь к кому-то на кыргызском языке, мне не отвечают. Я переспрашиваю на русском. А в ответ я слышу: "Я думал, мне показалось, что вы говорите на кыргызском". Это очень забавно!

- Как знания кыргызского языка помогают вам в жизни, в делах?

- Я понимаю, о чем говорят люди, и я могу поддержать беседу. Мне больше не нужно стоять в стороне, когда рядом со мной говорят на кыргызском. Люди с большим интересом и уважением относятся к моим языковым навыкам. Иногда мне это очень даже выгодно! Например, на рынке, в такси мне всегда делают скидки!

А еще у меня появились отличные перспективы по работе, и мне теперь не надо обзванивать знакомых с просьбой помочь сделать домашнюю работу по кыргызскому языку моим детям. Мы все можем сами!

- Какие можете дать советы тем, кто так же хотел бы изучить кыргызский язык?

- Если вы хотите и если у вас есть необходимость в знании кыргызского, то не откладывайте! Не стесняйтесь! Не пеняйте на свой возраст и недостаток времени. Всегда можно найти 30-60 минут в день, чтобы заняться самообразованием.

Беседовала Нуркыз Сабырова