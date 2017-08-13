Декларация–2016: Омбудсмен К.Оторбаев владеет домом площадью 248,6 кв.м и киоском

13 августа 2017, 11:41 Комментарии

Омбудсмен Кубат Оторбаев за 2016 год заработал 733 тыс. 839 сомов по основному месту работы. Об этом говорится в его декларации, опубликованной Госкадровой службой.

В его владении имеются дом (248,6 кв.м), киоск-павильон (8 кв.м), автомобиль "Toyota 4runner".

Его близкие родственники получили 240 тыс. сомов от предпринимательской деятельности. У них есть квартира площадью 92,2 кв.м.

Заместитель омбудсмена Гульнара Жамгырчиева заработала 545 тыс. 254 сома. Ее близкие родственники получили 45,3 тыс. сомов в качестве пенсии, 282,8 сомов в качестве зарплаты, 168 тыс. 970 сомов в качестве зарплаты. У них есть дом (110 кв.м) и автомобиль.

Заместитель омбудсмена Ерлан Алимбаев получил 222 тыс. 226 сомов на основном месте работы. У его близких родственников есть две квартиры (52,2 кв.м и 28,4 кв.м) и автомобиль "Хонда-Стрим".