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В Бишкеке и Чолпон-Ате покажут классику российского кино. Вход бесплатный

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364687_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442519-ru.html

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13 августа 2017, 10:04       Комментарии

С 18 по 25 августа в Бишкеке и Чолпон-Ате пройдет "Неделя российского кино". Об этом сообщила пресс-секретарь мероприятия Гульбара Толомушева.
Программа "Недели российского кино" включает в себя показ семи новых национальных полнометражных кинокартин в кинотеатрах Бишкека и Чолпон-Аты, которые представят заслуженные артисты России.
Торжественное открытие "Недели российского кино" пройдет в тот же день, 18 августа, в 17.00 в кинотеатре "Манас" и там же продолжится показом фильма "Время первых".
В кинотеатре "Октябрь" в субботу 19 августа все желающие, и в частности поклонники российского кинематографа, смогут посмотреть на широком экране фильм Карена Шахназарова "Анна Каренина. История Вронского", снятый по роману Льва Толстого "Анна Каренина" и повести Викентия Вересаева "На японской войне". Показ фильма состоится в 16.00.
В 20.00 для посетителей кинотеатра состоится показ фильма "Дама пик" - драмы, основанной на одноименной новелле Александра Пушкина и опере Петра Чайковского.
Также 20 августа в кинотеатре "Октябрь" состоится показ фильмов "Частное пионерское-3" в 12.00, кинокартины режиссера Николая Досталь "Монах и бес" в 16.00 и фильм Николая Хомерики "Ледокол" в 19.00.
Аналогичная программа показов российских фильмов пройдет в кинотеатре, расположенном в санатории "Голубой Иссык-Куль" в городе Чолпон-Ата с 21 по 24 августа.
Организаторами мероприятия выступают Министерство культуры РФ, департамент культуры Министерства обороны РФ, департамент кинематографии при Минкультуры КР, областная администрация Иссык-Кульской области, продюсерский центр "ЭЛС" (РФ).
Вход на показы свободный.

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