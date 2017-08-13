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Новости Кыргызстана

В Оше впервые проходит крупный шахматный турнирВ Оше впервые проходит крупный шахматный турнир

В Пакистане жертвами взрыва в городе Кветта стали 15 человек

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364730_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442518-ru.html

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13 августа 2017, 10:19       Комментарии

В Пакистане в городе Кветта на востоке страны в результате взрыва на рынке погибли 15 человек, пострадали 40. Об этом сообщают местные власти, передает РБК со ссылкой на агентство Reuters.
По словам собеседника агентства, взрыв прогремел, когда по дороге ехал военизированный патруль. Представитель властей полагает, что целью атаки были именно военные. В городе была введена чрезвычайная ситуация в связи с терактом.
Представитель военных заявил, что среди 15 погибших семеро были военнослужащие. По его словам, боевик въехал в военный транспорт.
По данным пакистанского телеканала Samaa, после взрыва загорелись автомобили, которые были припаркованы около места взрыва. Огнем были охвачены по меньшей мере два автомобиля и мотоциклы.
Террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за теракт.
Как отмечает Reuters, в восточной провинции Белуджистан, которая граничит с Афганистаном и Ираном, действуют как боевики террористической организации "Талибан" (запрещена в России), так и террористы ИГ. В 2016 году в результате атаки беспилотного летательного аппарата США в Белуджистане был убит лидер талибов мулла Ахтар Мансур. В конце года в провинции Белуджистан в результате терактов погибли 180 человек.

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