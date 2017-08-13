В Оше впервые проходит крупный шахматный турнир

13 августа 2017, 10:07 Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. В Оше проходит Республиканский шахматный турнир памяти вице-президента Федерации шахмат КР Токтосуна Абдукадырова, сообщают организаторы.

По данным организаторов, это первый турнир такого масштаба в южной столице. Стартовал он 11 августа, а завершится сегодня, в воскресенье.

"Такой турнир планируется проводить ежегодно", - говорится в сообщении.

Сегодня в соревнованиях принимают участие 120 шахматистов из всех регионов страны - от любителей до мастеров спорта. Победители получат дипломы, почетные грамоты, денежные премии и памятные призы.

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