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В Оше впервые проходит крупный шахматный турнир

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/sport/20...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442517-ru.html

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13 августа 2017, 10:07       Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. В Оше проходит Республиканский шахматный турнир памяти вице-президента Федерации шахмат КР Токтосуна Абдукадырова, сообщают организаторы.
По данным организаторов, это первый турнир такого масштаба в южной столице. Стартовал он 11 августа, а завершится сегодня, в воскресенье.
"Такой турнир планируется проводить ежегодно", - говорится в сообщении.
Сегодня в соревнованиях принимают участие 120 шахматистов из всех регионов страны - от любителей до мастеров спорта. Победители получат дипломы, почетные грамоты, денежные премии и памятные призы.
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