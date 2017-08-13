Посол КР Д.Сыдыков принял участие в конференции в Узбекистане

13 августа 2017, 9:37 Комментарии

Посол Кыргызстана в Узбекистане Данияр Сыдыков 11 августа принял участие в международной конференции "Центральная Азия - главный приоритет внешней политики Узбекистана". Об этом сообщила пресс-служба МИД КР.

Участники конференции обсудили текущее состояние и перспективы развития регионального взаимодействия стран Центральной Азии, предложения по дальнейшему расширению и углублению всестороннего сотрудничества государств региона.

Мероприятие организовано Министерством иностранных дел Узбекистана, Информационно-аналитическим центром международных отношений, представительством ПPOOH и офисом координатора проектов ОБСЕ в Ташкенте.