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В Индии слон насмерть растоптал 15 человек в двух штатах

Источник:
http://www.vb.kg/doc/364729_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442515-ru.html

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Еще одно ДТП на Иссык-Куле. Двое погибли, семь человек пострадали

13 августа 2017, 9:48       Комментарии

По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения слона в двух индийских штатах.
Об этом сообщает RT со ссылкой на SBS.
Отмечается, что животное терроризировало людей на протяжении нескольких месяцев. Местным жителям даже пришлось покинуть свои деревни и сбежать в холмистую местность, чтобы спастись от слона.
В итоге через некоторое время, слон был застрелен охотником по заказу властей. По его словам, его команде пришлось потрудиться, чтобы выследить жертву в условиях сильных дождей, густых лесов и низкой видимости.
Слон был похоронен в лесу 13 августа.

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