В Индии слон насмерть растоптал 15 человек в двух штатах

13 августа 2017, 9:48 Комментарии
По меньшей мере 15 человек погибли в результате нападения слона в двух индийских штатах.
Об этом сообщает RT со ссылкой на SBS.
Отмечается, что животное терроризировало людей на протяжении нескольких месяцев. Местным жителям даже пришлось покинуть свои деревни и сбежать в холмистую местность, чтобы спастись от слона.
В итоге через некоторое время, слон был застрелен охотником по заказу властей. По его словам, его команде пришлось потрудиться, чтобы выследить жертву в условиях сильных дождей, густых лесов и низкой видимости.
Слон был похоронен в лесу 13 августа.