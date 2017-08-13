В Бишкеке пройдет выставка товаров стран Великого Шелкового пути

13 августа 2017, 9:26 Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. С 24 по 26 августа в Бишкеке пройдет III Выставка товаров стран Великого Шелкового пути, сообщает Торгово-промышленная палата КР.

В ней примут участие около 20 торговых делегаций из Китая, предприниматели из России, Казахстана и Беларуси.

"Выставка поможет укрепить связи, найти новых клиентов и партнеров. Ожидается проведение переговоров, заключение сделок, подписание контрактов", - говорится в сообщении.

На выставке будут представлены текстильная продукция и одежда, сувенирные изделия, медицинские и продовольственные товары, сельхозтехника и многое другое.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });