Доллар США: 69.1500 (-0.23) 
Евро: 81.2927 (-0.0311) 
Золото: 41.42 $/гр (+0.3) 
Серебро: 0.00 $/гр    
Погода сейчас
пасмурно +10°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

В каких районах Бишкека и Чуйской области 14 августа отключат электричествоВ каких районах Бишкека и Чуйской области 14 августа отключат электричество

В Бишкеке пройдет выставка товаров стран Великого Шелкового пути

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442514-ru.html

Похожие новости

В каких районах Бишкека и Чуйской области 14 августа отключат электричество

Снова жарко — погода в Бишкеке на 13 августа

Возле Бишкека сбили велосипедиста — очевидец

Мирлан Мухтаров назначен замначальника ГУВД Бишкека

Я построю "Диснейленд" в Кыргызстане! — история обычного парня из Бишкека

13 августа 2017, 9:26       Комментарии

БИШКЕК, 13 авг - Sputnik. С 24 по 26 августа в Бишкеке пройдет III Выставка товаров стран Великого Шелкового пути, сообщает Торгово-промышленная палата КР.
В ней примут участие около 20 торговых делегаций из Китая, предприниматели из России, Казахстана и Беларуси.
"Выставка поможет укрепить связи, найти новых клиентов и партнеров. Ожидается проведение переговоров, заключение сделок, подписание контрактов", - говорится в сообщении.
На выставке будут представлены текстильная продукция и одежда, сувенирные изделия, медицинские и продовольственные товары, сельхозтехника и многое другое.
window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум