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В Бишкеке пройдет выставка товаров стран Великого Шелкового путиВ Бишкеке пройдет выставка товаров стран Великого Шелкового путиСнова жарко — погода в Бишкеке на 13 августаСнова жарко — погода в Бишкеке на 13 августа

В каких районах Бишкека и Чуйской области 14 августа отключат электричество

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/08/v-kaki...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442513-ru.html

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13 августа 2017, 9:00       Комментарии

В некоторых районах Бишкека и Чуйской области 14 августа возможны перебои с энергоснабжением, сообщили в ОАО "Северэлектро".
В Бишкеке с 9:00 до 18:00:
– микрорайон "Аламедин-1" (дома №№ 1-5), улицы Кольбаева, Наманганская, Бельская, Адырская, Нурекская, Новая, переулки Берликский, Криворожский;
– улица Алма-Атинская (район объездной дороги);
– улицы Жукеева-Пудовкина, Дружбы, Матросова, Медерова, переулки Кокандский, Ала-Тоо, Вишневый, Гвардейский;
– улицы Рабочая, Бухарская, переулок Калымский.
С 9:00 до 17:00:
– улицы Месароша, Сад; Бурулдайская, Кеминская, Базар-Курганская, Темировская, Талды-Суйская;
– проспект Манаса, улица Фрунзе.
В Чуйской области с 9:00 до 17:00:
– село Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбетова, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная);
– села Тош-Булак, Борулу;
– село Манас (бытовые потребители, скважина).
С 8:00 до 12:00:
– город Кара-Балта (Западный квартал, дома №№1-11).
С 13:00 до 17:00:
– город Кара-Балта (Западный квартал, дома №№12-15).
С 9:00 до 19:00:
– село Ак-Суу, поселок сахзавода.

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