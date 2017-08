Меган Фокс подписала петицию о сохранении снежного барса

12 августа 2017, 21:05 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. Голливудская актриса Меган Фокс на своей странице в Instagram призвала всех подписать петицию "Save snow leopards" ("Спасите снежных барсов").

We're losing snow leopards at an alarming rate due to habitat destruction, human-wildlife conflict and poaching. Join me in signing @world_wildlife's petition and urge the leaders of snow leopard range countries to #savesnowleopards. Link in bio.

Публикация от Megan Fox (@the_native_tiger) Авг 11 2017 в 6:12 PDT

С 23 по 25 августа в Бишкеке будет проходить Международный форум по сохранению снежного барса. В столице соберутся главы 12 стран, где обитают эти животные. Мероприятие высокого уровня нацелено на дальнейшее укрепление усилий ряда государств по защите снежного барса и мобилизацию международной поддержки плана по обеспечению его 20 ландшафтов к 2020 году.

"Мы теряем снежных барсов с большой скоростью из-за разрушения среды обитания и человеческого вмешательства. Присоединяйтесь со мной к петиции о сохранении снежных барсов и призывайте лидеров стран, в которых обитают эти животные, оберегать их", - написала актриса.

Ранее голливудский актер и посол ООН по вопросам климата Леонардо Ди Каприо призвал глав 12 стран, которые соберутся в Кыргызстане в рамках международного форума, подписать петицию "Save snow leopards".

