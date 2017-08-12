В Кыргызстане вступили в силу 18 техрегламентов ЕАЭС

12 августа 2017, 20:38 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. В Кыргызстане вступили в силу 18 технических регламентов Евразийского экономического союза.

Министерство экономики напомнило, что республика стала членом ЕАЭС 12 августа 2015 года. С 12 февраля 2016-го вступили в силу 12 техрегламентов, с 12 августа - еще три, а спустя год - 18. В 2019-м вступит в силу один регламент.

Это означает, что вся продукция, производимая в Кыргызстане, должна соответствовать новым техрегламентам, а национальные утрачивают свою силу.

Техрегламенты устанавливают единые требования к качеству продукции в целях обеспечения безопасности при ее производстве, эксплуатации, перевозке и хранении. Это позволит облегчить доступ к рынкам других стран ЕАЭС. Восемь регламентов имеют отношение к пищевой продукции, остальные регулируют легкую и мебельную промышленности.

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