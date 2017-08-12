Почти без осадков — погода по Кыргызстану на 13 августа

12 августа 2017, 19:57 Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. В воскресенье, 13 августа, на большей части территории республики осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.

Только в Иссык-Кульской области синоптики прогнозируют местами дожди и грозы, а в высокогорной зоне снег.

В Чуйской области ночная температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, днем будет +25...+30.

В Таласской области ночью +6...+11, днем от 25 до 30 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 15-21 градус со знаком "плюс", днем +27...+32.

В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +20...+25.

В Оше ночью будет 18-20 градусов выше нуля, днем +30...+32.

В Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется 28-30 со знаком "плюс".

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