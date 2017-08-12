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Почти без осадков — погода по Кыргызстану на 13 августа

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442507-ru.html

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12 августа 2017, 19:57       Комментарии

БИШКЕК, 12 авг - Sputnik. В воскресенье, 13 августа, на большей части территории республики осадков не ожидается, сообщает Кыргызгидромет.
Только в Иссык-Кульской области синоптики прогнозируют местами дожди и грозы, а в высокогорной зоне снег.
В Чуйской области ночная температура воздуха составит 12-17 градусов тепла, днем будет +25...+30.
В Таласской области ночью +6...+11, днем от 25 до 30 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 15-21 градус со знаком "плюс", днем +27...+32.
В Нарынской области ночью +5...+10, днем воздух прогреется до 20-25 градусов.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +20...+25.
В Оше ночью будет 18-20 градусов выше нуля, днем +30...+32.
В Бишкеке ночью +14...+16, днем прогнозируется 28-30 со знаком "плюс".
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