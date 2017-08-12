Сделайте это до 35, чтобы жизнь удалась, — советы известных кыргызстанцев

12 августа 2017, 19:06 Комментарии

Ежегодно 12 августа отмечается Международный день молодежи. Во всем мире растет признание необходимости совершенствования молодежной политики. По этому случаю мы расспросили известных соотечественников о том, к чему, на их взгляд, нужно стремиться в молодости.

Данияр Каримов, журналист, писатель-фантаст, 40 лет 1. Прочитать несколько сотен книг. Это поможет расширить кругозор, обогатить лексикон, развить фантазию и критическое мышление. Последнее представляется особенно важным, так как позволяет не принимать на веру все, чем пичкают сознание диванные войска Интернета.

2. Найти вторую половину и успеть родить хотя бы одного ребенка. Конечно, слишком рано бросаться в омут брака не нужно, но и затягивать не стоит. С каждым прожитым годом создать семью все труднее, а решиться стать родителем и подавно.

3. Найти друзей, пока вы еще способны на прощение и компромиссы. Ищите, ошибайтесь, обжигайтесь - иначе никак. Если, конечно, вас не привлекает жизнь социопата и скучного одиночки. Человек - существо социальное, общение способствует обогащению опытом, знаниями, морально-нравственными качествами.

4. Получить хорошее образование, определиться с базовой профессией, которая будет вас кормить. Получить в ней необходимый опыт, обрести компетенцию. Важно рассчитывать при этом только на собственные силы, дабы не зависеть от обстоятельств, которые могут кардинально измениться в любой момент. Не следует забывать о том, что учиться нужно постоянно. В противном случае можно забронзоветь и однажды оказаться на свалке.

5. Совершить много глупостей и ошибок, чтобы хотя бы частично исчерпать их лимит и уберечь себя от досадных промахов в будущем. В противном случае вспомнить будет нечего, а бес примется настойчиво стучать в ребро тогда, когда пора уже остановиться. В конце концов, зачем нужна молодость, если она до безобразия благоразумна и скучна?

И главное - чаще улыбайтесь. Кстати, после 35 лет жизнь вовсе не заканчивается, а становится еще более интересной.

Эльвира Сурабалдиева, депутат ЖК, 39 лет 1. Получить образование по действительно интересной для вас специальности. Это должен быть ваш личный выбор, а не решение родителей.

2. Научиться говорить "нет". Это избавит вас от необходимости тратить время на ненужные встречи и действия.

3. Определить свои сильные и слабые стороны. Естественно, такая способность приходит со временем. Придется не раз наступить на грабли, но без этого, увы, не обойтись.

4. Инвестировать в личностное и профессиональное развитие. Вкладывать в себя, работать над собой. К слову, в мире много всего интересного, чему можно и нужно учиться даже после 35 лет.

Тилек Мамутов, менеджер проекта Google X, 32 года 1. Понять, что у вас получается лучше всего, и оттачивать навыки на протяжении жизни.

2. Определить, чем вы можете быть полезны людям, и сделать на этом карьеру.

3. Планомерно избавляться от вредных привычек и обзаводиться полезными.

4. Быть оптимистичным и изобретательным даже в самых трудных ситуациях - и в 20, и в 35, и в 65 лет.

5. Выходить из зоны комфорта, пробовать что-то новое и неизведанное.

Дильбар Ашимбаева, креативный директор Dilbar Fashion House, 53 года 1. Родить ребенка. Дети - лучшее средство для оптимизации ваших внутренних ресурсов. С ними вы, во-первых, никогда не соскучитесь, а во-вторых, не будете слишком долго принимать решения по тем или иным вопросам.

2. Понять на собственном опыте, что такое частное предпринимательство. Пусть это будет хотя бы фриланс или маленький бизнес с друзьями. К 35 годам вы должны хорошо знать, как зарабатывается каждый сом, какую ответственность несете за результат, с какими рисками можете столкнуться. Это очень полезный опыт, независимо от успешности проекта.

3. Побывать в других странах. Чем дальше, тем лучше. Пусть это будут государства с богатой культурой, развитой цивилизацией и сильной экономикой. Чужая налаженная жизнь - лучшая мотивация для саморазвития. Ну и о духовных впечатлениях забывать нельзя - следует больше впитывать и вдохновляться.

4. Выучить как минимум один иностранный язык. У современной молодежи много возможностей для межнационального общения. Почти все страны открыты для обучения, образовательного обмена и работы. Дерзайте!

Бабур Тольбаев, генеральный директор микрокредитной компании "Мол-Булак финанс", 41 год 1. По окончании образовательного учреждения найти опытного, мудрого наставника, дабы научиться применять свои знания на практике. Не так важен диплом, как трудолюбие и желание развиваться. Главное - заняться делом, которое доставляет вам удовольствие, именно так можно стать успешным и счастливым. А чтобы это понять, не бойтесь пробовать свои силы в разных сферах.

2. Создать семью. Совет и мужчинам, и женщинам - уделяйте внимание друг другу, разговаривайте, слушайте, понимайте. Все это будет способствовать гармоничным отношениям в браке.

3. Визуализировать дом своей мечты. Мечтайте и планируйте, а к 35 годам постарайтесь его построить.

4. Прочитать не меньше 100 книг о личностном и профессиональном росте. Меняйте свою жизнь к лучшему каждый день, каждую неделю.

Эрнест Абдыжапаров, кинорежиссер, 56 лет 1. Всегда относиться к другим людям с уважением. Быть легким на подъем, исполнительным, добрым. Уважать чужое пространство и не забывать о законе бумеранга. Авторитет и репутация зарабатываются годами, а теряются одномоментно.

2. Совершить массу ошибок и настрадаться. Когда еще набивать шишки, если не в молодости? Комфортная жизнь после 35 во многом зависит от того, что с вами произойдет в более раннем возрасте.

3. Взглянуть на себя со стороны. Задаться вопросом: "Что хорошего и что плохого я сделал?". Взять ошибки на вооружение. Работать над ними, набираться опыта.

Эркин Мукашев, певец 1. До 35 лет человек должен состояться как личность.

2. Стать твердой опорой родителям, братьям и сестрам - как в моральном плане, так и в материальном.

3. Стать полезным обществу.

4. Объездить мир, чтобы вернуться в свою страну и понять, что нет на свете места лучше, чем родина.

5. Успеть воплотить заветные мечты.

Эркин Джаманбаев, врач, 52 года 1. Написать книгу - не важно, о чем. Это поможет вам измениться к лучшему.

2. Спасти чью-то жизнь, хотя бы косвенно. Это сделает вас совершенно другим человеком.

3. Заработать миллион сомов, а лучше, конечно, долларов и потерять все без сожаления. После этого вы просто не сможете остаться прежним.

4. Подраться одному с толпой. За убеждения или за кого-то, не отступая. Остаться живым и не изувеченным. Попробуйте - и мир сразу станет проще.

5. Осознать, в чем смысл жизни, а после двигаться только вперед.

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