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Школы Кыргызстана с 1 сентября начнут реализацию новой системы образования

Источник:
http://kabar.kg/news/shkoly-ky...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-442505-ru.html

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12 августа 2017, 17:41       Комментарии

ЧОЛПОН-АТА, 12.08.17 /Нуркыз Сабырова – Кабар/. С 1 сентября 2017 года в ряде школ Кыргызстана начнут тестировать новую систему образования. Об сегодня в ходе августовского педагогического совета рассказала министр образования и науки КР Гульмира Кудайбердиева.
"В 2015 году в Кыргызстане впервые были утверждены новые стандарты образования, и в соответствии с новой программой были разработаны 33 новых учебных пособия. С 1 сентября 2017 года ряд пилотных школ Кыргызстана перейдут к новой системе. Они апробируют разработанные методологические пособия, и по итогам 2017-2018 учебного года будут выявлены сильные и слабые стороны новой системы. В последующем с учетом всех замечаний мы приступим к выпуску данных учебников массовым тиражом", - пояснила Кудайбердиева.
С целью информирования педагогов о новой системе образования в Чолпон-Ате был организован общереспубликанский педсовет "Школа Кыргызстана: Новые решения и перспективы", в котором приняли участие не только учителя общеобразовательных учреждений, но и руководители системы образования со всех регионов. Всем участникам мероприятия были вручены пособия, повествующие об образовательных реформах, а также о методике их внедрения в практику.
Согласно новой системе образования в школах будут увеличены часы изучения английского языка, урок информатике будет изучаться школьниками не с 7 класса, как раньше, а с 5, также в русские, узбекские и таджикские школы будет внедрена программа изучения кыргызского языка как иностранного.

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